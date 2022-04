Após anúncio de separação, Wanessa Camargo confirma desfecho e desabafa: “Diferentes caminhos”

No último domingo (3), a cantora Wanessa Camargo utilizou as redes sociais para abrir o jogo sobre música e sobre seu álbum recente, intitulado ‘Pai e Filha’, junto do seu pai, Zezé Di Camargo.

Desse modo, na sua conta oficial do Youtube, Wanessa publicou uma foto ao lado de um piano e compartilhou um desabafo através de um textão na legenda do post.

“A música sempre fez parte da minha vida, e eu sempre amei cantar, mas eu precisei passar por processo de aceitação para entender o meu próprio talento. Eu caminhei por diferentes caminhos, me entreguei de corpo e alma. E hoje eu sinto que tudo o que eu fiz foi para chegar nesse momento”, iniciou ela.

Entretanto, Wanessa não parou por aí e ainda continuou: “Meu trabalho mais recente é um dos mais especiais, porque ele foi feito ao lado do meu maior ídolo, o meu pai! O álbum #PaiEFilha é sobre história, verdade e amor”.

Além disso, a publicação da ccantora ganhou diversas curtidas e comentários, em geral dos fãs se declarando para a filha de Zezé Di Camargo e elogiando seu talento e trabalho.

“E esta incrível este trabalho”, disse uma. “Um trabalho incrível. Eu amo essa faixa. Wanessa, você é maravilhosa”, comentou uma segunda.

Wanessa enfrenta boatos sobre separação

Contudo, nem tudo são flores para a cantora. Apesar de receber muitos comentários positivos e carinhosos, Wanessa também já encarou muitos rumores sobre separação.

Desse modo, vale lembrar que a artista éc asada desde 2007 com Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos. Segundo informações divulgadas pelo site ‘O Extra’, existe uma fonte que afirma que a relação do casal estava por um fio. No entanto, a assessoria da cantora negou a informação.

Sendo assim, o casal nunca esteve tão bem e feliz.