Beber pouca água aumenta risco de insuficiência cardíaca, diz estudo

O estudo, publicado no European Heart Journal, mostra que o corpo bem hidratado mantém os níveis de sódio controlados e o funcionamento saudável do coração. Cerca de 11,5% dos indivíduos com quantidades consideradas normais de sódio no organismo, que não tinham diabetes, obesidade ou insuficiência cardíaca, acabou desenvolvendo a condição.

O risco aumentou em 39% se o nível de sódio estivesse maior que 143 mmol/L (a quantidade normal fica entre 135 e 145 mmol/L) na meia-idade. Se a quantia de sal fica entre 142,5 e 143 mmol/L, há um aumento de 62% nas chances de desenvolver hipertrofia ventricular esquerda, condição que reduz a capacidade do coração de bombear sangue e pode aumentar o risco de insuficiência cardíaca.

Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!