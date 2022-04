Blog do Ton: Quem não foi esperto até o temido dia 2, já começou o jogo das eleições perdendo

Política é jogo que não se zera. É como Carnaval: nas apurações de votos daquele ano, já pensa-se no próximo. Com o término dos últimos prazos do calendário eleitoral, e os desenhos das chapas dos partidos vindo à tona, já é possível perceber quem começou o jogo avançando algumas casas.

Partidos como Republicanos, União Brasil e PSD se destacaram, conseguindo montar chapas que empolgam. Ótimos nomes que ficaram de fora destas chapas vão ter trabalho a mais pois, para pensarem em um mandato de federal, por exemplo, precisariam estar em chapa com coeficiente na casa dos 57mil votos. MDB tem chapa boa à Aleac e lapida, ainda, a de federal. Pelas legendas de esquerda, uma indefinida federação é a pedra no sapato que impede uma maior clareza sobre as composições. Sem as coligações então, nem se fala. Alguns partidos podem sumir do mapa.

Respeito quem pensa diferente e acha que os últimos prazos não definiram nada. Mas penso ligeiramente o contrário: quem não se colocou em chapa competitiva, começou o jogo fadado à Manacapuru.

Whendy Lima

“Nosso deputado do povão está voltando, 06 de Agosto está de braços abertos”. Anúncio, via redes sociais, da volta de Whendy Lima, até agora afastado por problemas de saúde.

Força do agro

O diretório estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) lança, nesta quinta-feira (7), nova composição de chapa para as eleições majoritárias deste ano. À frente, os empresários e pecuaristas Jorge Moura e Fernando Zamora. “A força do Agro para mudar o Acre” será lançada às 12h00 no Royal Restaurante.

Adailton federal

Existe uma ala dentro do PSB que defende a ida do vereador e presidente do Sintesac Adailton Cruz para uma corrida à Câmara Federal. Com as manifestações do quadro da Saúde, e Adailton à frente defendendo os interesses da categoria, seu nome está em alta. Atuação elogiada nos mais diversos segmentos da saúde.

Ausência do povo

Num material intitulado “Ausência do povo está no DNA da República e do Senado”, o colunista do Congresso em Foco Robson Carvalho traz a informação de que, das 40 mulheres que chegaram a esse posto, 10,53% em percentual, apenas 3 delas são negras. Uma delas, Marina Silva, no Acre, tendo ocupado o mandato por duas vezes. As outras duas são Benedita da Silva (Rio de Janeiro) e Fátima Cleide (Rondônia).

Reajustes

Pelas regras da justiça eleitoral, servidor público não pode, desde segunda-feira (5), receber reajustes acima da inflação. Não é o caso do Acre, que negociava reajuste na casa dos 5%, o que é considerado reposição de perda de poder aquisitivo.

Reajustes²

Outra observação é que, tendo em vista que as eleições deste ano são para presidente, governadores e deputados – estadual e federal –, as negociações sobre reajustes no âmbito dos municípios podem continuar a ocorrer. A conduta seria proibida se o pleito fosse para escolha de prefeitos.

Calendário eleitoral

Dia 04 de maio é a data limite para regularizar o título de eleitor ou fazer alterações no documento. E 02 de julho é a data onde algumas ações da administração pública ficam vedadas: nomeação, a contratação ou a admissão de servidor público. Também torna-se proibido demitir sem justa causa, suprimir, transferir ou readaptar o cargo.

Dr. Carlos Beyruth

Com atuação brilhante na área da saúde e boa entrada na política, o médico Carlos Beyruth é, hoje, um dos mais cotados para fazer parte da chapa da pré-candidata Márcia Bittar como suplente. Filiado ao PSDB, Beyruth também foi cotado por vários partidos para disputa de federal.

Dr. Carlos Beyruth²

Ao Blog, Beyruth fala que uma disputa de federal está longe dos planos. Sobre a suplência, fala que recebeu as informações sobre uma indicação com muito bom grado, mas não está em uma disputa. Aliado do senador Marcio Bittar (UB-AC), dr. Beyruth tem também excelente relação com a base de apoio ao governador Gladson.

Dr. Carlos Beyruth³

“O meu desejo é, desta ou outra forma, contribuir. Coloquei meu nome à disposição e o grupo deve discutir essa e outras pautas. Não é uma disputa, o meu desejo é que as coisas funcionem”. Palavras do médico. Foi uma conversa muito prazerosa.

Pedro Longo

O deputado Pedro Longo oficializou, durante fala na Aleac, ida para o PDT. Ele junta-se a um excelente time. Longo pavimenta caminho para reeleger-se deputado estadual. Agora, tem a casa nova como mais recente aliada.

Gladson Cameli

Ao ContilNet, o governador Gladson Cameli afirma que tem pensado ligeiramente em duas pessoas para a vaga de vice: os ex-secretários Socorro Neri e Rômulo Grandidier. Disse que o coração bate mais forte quando os nomes destes dois vêm à cabeça.

Gladson Cameli²

Sobre os futuros novos secretários, Gladson disse: “Quero pessoas técnicas e com um perfil político”. A entrevista completa está no site.

Everton Damasceno

Nesta quinta-feira (7), Dia do Jornalista, quero desejar um feliz dia a todos os colegas e registrar, de forma especial, meu carinho, admiração e afeto pelo meu amigo, jornalista Everton Damasceno, que completa mais um ano de vida. O Everton escreve com amor, conta histórias incríveis e é alguém que passo as melhores horas do dia. Meu amigo, parabéns por hoje e obrigado por tudo. Amo você.