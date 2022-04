Bombeiros encerram buscas por indígenas que desaparecem nas águas do Iaco, em Sena Madureira

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira encerraram na data de ontem as buscas que estavam sendo feitas no rio Purus na tentativa de localizar dois indígenas que foram tragados pelas águas. A ocorrência se deu na altura do seringal Cumarú, distante cerca de uma hora e meia do porto de Manoel Urbano.

De acordo com o Tenente Gustavo Marinho, comandante do Corpo de Bombeiros, em Sena, todos os procedimentos cabíveis foram realizados, entretanto, não foi possível encontrar as vítimas.

O acontecimento trágico foi registrado na tarde de quinta-feira (14). Os indígenas Vidai Kulina, 29 anos e Noida Kulina, 23 anos, viajavam em um barco quando, em dado momento, se desequilibraram e caíram nas águas do Purus. A embarcação transportava oito pessoas.