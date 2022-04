Campeonato Acreano: Rio Branco vence e respira no Acreanão 2022

O Rio Branco voltou a vencer pelo Campeonato Acreano 2022. O clube estrelado vivia um jejum de vitórias no returno da competição, mas conseguiu superar neste domingo (10) o Náuas por 3 a 0, em jogo disputado no estádio Arena da Floresta. Os gols da vitória estrelada foram marcados por Mateus Nego (2) e Wanderson.

Como fica

Com o triunfo sobre o Cacique do Juruá, o Rio Branco chega a quatro pontos e passa a dividir com o Imperador Galvez a terceira posição na tabela de classificação do estadual. Por outro lado, o Náuas segue sem pontuar no returno da competição e na última posição.

Próximos jogos

Na próxima quarta-feira (13), na Arena da Floresta, a partir das 19h, o Rio Branco encara a Adesg. Um novo triunfo estrelado garante ao time estrelado a continuidade na briga por uma vaga nas competições nacionais. Por outro lado, um dia depois (14), o Náuas pega o São Francisco, a partir das 17h.

Jogo

Os dois times entraram em campo pressionado por uma vitória. O Náuas tentou propor o jogo nos primeiros minutos e chegava mais ao ataque que o time estrelado.

O primeiro lance de perigo saiu de uma bola parada a favor do Cacique. Felipe cobrou e forçou o goleiro Evandro Gigante a fazer a defesa de manchete, aos 13 minutos.

O Rio Branco respondeu aos 21 minutos, após cruzamento de Ryan e falha do goleiro Ederson, mas a zaga do Cacique afastou o perigo na pequena área.

O lance deu confiança ao time estrelado que passou a visitar com mais frequência o lado direito da defesa do Cacique.

Após a parada técnica, o Rio Branco retornou pressionando mais o Cacique, mas errava no arremate final. Num passe perfeito do meia Alexandre para Mateus Nego, o camisa 10 estrelado entrou livre pela direita e finalizou para a rede do Náuas, aos 33 minutos.

O Cacique quase deixou tudo igual no placar no jogo aéreo com o zagueiro Léo, mas a bola ficou no travessão do goleiro Evandro Gigante, aos 42 minutos.

No caminho dos vestiários para o intervalo de partida, o meia-atacante Euller reclamou com o árbitro Fábio Santos e acabou levando o cartão vermelho.

Mais gols

O Náuas retornou dos vestiários querendo jogo e, no primeiro minuto, após bola parada, Felipe desviou e o goleiro Evandro Gigante salvou em cima da linha. Os jogadores do Náuas pediram o gol, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

O jogo era brigado e com as duas equipes buscando o gol. Aos 20 minutos, o atacante Wanderson invadiu a área pelo lado direito e acabou derrubado pelo zagueiro Daniel. O árbitro Fábio Santos, auxiliado pela assistente Verônica Severino, apontou para a marca da cal. Mateus Nego cobrou bem e fez o segundo do Estrelão, aos 21 minutos.

Com a vitória parcial, o Rio Branco voltou a pressionar e o terceiro gol estrelado quase saiu aos 24 minutos, após cruzamento no segundo pau, mas o atacante Índio perdeu embaixo da trave.

Com um jogador mais em relação ao Cacique, o Rio Branco seguia melhor na partida e o terceiro gol saiu aos 40 minutos. Mateus Nego fez a assistência para Wanderson. O camisa 23 entrou na cara do gol, fintou o goleiro do Cacique e empurrou a bola para a rede. Estrelão 3 x 0 Cacique.