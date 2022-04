Cantora acreana Vitória Freitas assina contrato com empresa que revelou Gabriel Diniz, Calypso e Wesley Safadão

A cantora acreana Vitória Freitas alcançou um feito histórico ao assinar contrato com uma das maiores empresas do show businnes brasileiro, a Luan Promoções e Eventos, que passará a gerenciar a carreira da artista.

A informação foi publicada nas redes sociais da cantora nesta quarta-feira (13). “Sonhei com essa oportunidade, orei por ela e agora posso anunciar com o coração cheio de alegria: faço parte da família Luan Promoções”, escreveu Vitória.

A mistura da voz marcante da acreana com o ritmo de “Piseiro Setanejo”, presente em seu trabalho mais recente, chamou a atenção de um dos sócios da Luan Promoções, que apresentou o trabalho da artista para os demais sócios, e então decidiram convidar a cantora para integrar seu casting de novos artistas.

A empresa é conhecida por revelar nomes de sucesso na música, como Gabriel Diniz, Márcia Fellipe, Saia Rodada e Calypso, além de ter consolidado a carreira nacional do cantor Wesley Safadão. Com tanta experiência em investir em novos artistas em ascensão, a empresa acolhe Vitória Freitas como uma nova aposta comercial.

Em fevereiro a acreana lançou o single “Quem Perdeu Que Chore”, que encabeça o EP Made In Acre. A canção, que tem feat. da Influencer Gaby Lopes, tem letra divertida que dialoga com o universo das redes sociais com o refrão chiclete, além de propor uma coreografia bem animada. O clipe da música alcançou mais de 100 mil visualizações no You Tube, e 2 milhões no Tik Tok. E também é música em alta nos reels no Instagram. Número bastante expressivo para um artista do Acre.

A próxima faixa do EP, intitulada “Egoísta”, será lançada no dia 29 de Abril, nas todos os aplicativos de música. A faixa também conta com um clipe que será lançado no You Tube. Os próximos capítulos dessa história podem ser acompanhados através das redes sociais da cantora no @vitoriafreitasoficial.