Carla Perez impressiona fãs e ostenta corpão em foto de bíquini; veja cliques

Mostrando toda sua boa forma aos 44 anos, Carla Perez deixou os seguidores babando na tarde da última segunda-feira (18). A loira compartilhou uma série de cliques durante um passeio de barco ao lado de seu marido, Xanddy e de alguns amigos, no Rio de Janeiro.

A dançarina posou com um bíquini rosa de crochê exibindo todas suas curvas, deitada na parte de cima da lancha. Em um outro clique a musa aparece aproveitando a vista do pôr do sol, enquanto deixa sua saída de banho aberta, mostrando parte do bumbum perfeito.