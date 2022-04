Chris Flores não fica calada, expõe salário merreca da TV e podridão nos bastidores; Silvio Santos intervém

Atualmente, Chris Flores é uma das maiores apresentadoras do país, e consequentemente do SBT. Sendo assim, agora, à frente do Fofocalizando, a artista já trabalho alguns anos na Record.

Desse modo, recentemente, em entrevista ao “Inteligência Ltda”, a jornalista lembrou o início de sua trajetória no jornalismo. Sem papas na língua, a morena afirmou que seu primeiro emprego foi como assessoria de imprensa.

“Comecei em assessoria, e trabalhei com política, é confuso, não era isso que queria”, disse Chris Flores, aproveitando para expor a podridão dos bastidores. “Na espuma tá todo mundo brigando, mas lá embaixo tava tudo bem. Fui para o Jornal Agora e me encontrei, escrevia sobre variedade”.

No entanto, após alguns tempo trabalhando com isso, ela notou que gostava de falar em uma linguagem mais popular. Contudo, por conta o salário baixíssimo que recebia, a apresentadora do SBT pontuou que trabalhava em diversos locais.

“Paga mal?”, questionou Rogério Vilela. “Você tem que fazer dois, três trabalhos. Você tenta se virar, faz freela”, assumiu Chris Flores.

Mas, agora, nem tudo são flores para Chris Flores. Recentemente, Silvio Santos decidiu mexer um pouco na programação do SBT, para aumentar a audiência.

Dessa maneira, o “Fofocalizando”, que traz informações do mundo dos famosos, acabou sendo cortado durante a grade. Silvio Santos teve a ideia de cortar a atração, para dar tempo de exibir a Liga dos Campeões.

Silvio Santos intervém em programa de Chris Flores

Com isso, o dono do SBT arrancou Chris Flores do ar, a substituindo por um subtítulo que dizia: o jogo entre Manchester City x Atlético de Madrid. Para quem não sabe, o Fofocalizando vai ao ar das 15:20 às 17:00. Todavia, Silvio Santos fez acabar mais cedo.

De acordo com o “Notícias da TV”, Silvio Santos assinou dois dos seus maiores contratos da história por conta dos anunciantes da Liga dos Campeões e da Libertadores.