Colisão entre motocicletas deixa uma pessoa em estado grave no PS da Capital

O motociclista Antônio Camilo de Oliveira, 62 anos, ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito envolvendo duas motos, na manhã desta quarta-feira (27), na Vila Pia, no km 53 da BR-317, na Estrada de Boca do Acre, no município de Senador Guiomard, interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Antônio estava trafegando em uma motocicleta, quando acabou colidindo em outra moto e foi arremessado e caiu no asfalto. Na queda, a vítima bateu a cabeça violentamente contra o asfalto e ficou desacordada. Após a colisão, o outro motociclista fugiu do local.

Os primeiros atendimentos foram realizados pela equipe médica da Unidade Mista da Vila Pia, que conduziu Antônio ao Pronto-Socorro de Rio Branco. No caminho, o paciente acabou tendo o quadro clínico agravado e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Os socorristas prestaram o atendimento e encaminharam Antônio em estado de saúde grave ao PS, pois ele teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza grave.

Policiais rodoviários federais também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos da perícia, o veículo foi removidos por um guincho e a pista foi liberada.