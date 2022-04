Com alta dos combustíveis, inflação é a maior para março desde 1994

Na sequência, veio o setor de alimentação e bebidas, com alta de 2,42% e 0,51 p.p. de impacto. Juntos, os dois segmentos contribuíram com cerca de 72% do IPCA de março.

Além deles, houve aceleração também nos grupos relacionados a vestuário (1,82%), habitação (1,15%), e saúde e cuidados pessoais (0,88%). O único segmento com queda foi o de comunicação, com -0,05%. Os demais ficaram entre 0,15%, de educação, e 0,59%, de despesas pessoais.

Aumento dos combustíveis

Segundo o IBGE, o resultado do grupo referente a transportes foi influenciado, principalmente, pela alta nos preços dos combustíveis (6,70%) – em particular o da gasolina (6,95%), subitem com maior impacto individual (0,44 p.p.) no índice do mês.

No dia 11 de março, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras foi reajustado em 18,8%. Além disso, houve altas nos preços do gás veicular (5,29%), do etanol (3,02%) e do óleo diesel (13,65%).

Além dos combustíveis, a aceleração do grupo também está relacionada à alta nos preços de alguns serviços, como o transporte por aplicativo (7,98%), o seguro voluntário de veículo (3,93%) e o conserto de automóvel (1,47%).