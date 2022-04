Com inscrições abertas, concurso Marinha aprendiz é retificado

Perto de encerrar as inscrições, o concurso Marinha para aprendizes teve duas reificações divulgadas. Se você ainda não garantiu presença, ainda dá tempo de realizar o cadastro. O prazo termina neste domingo, 10.

Para concorrer no concurso de aprendiz de marinheiro, basta acessar o site da Marinha, preencher o formulário e quitar a taxa. O valor é de R$40 para todos os participantes.

A outra forma de se inscrever é através dos postos de atendimentos, em qualquer uma das Organizações Militares da Marinha Responsáveis pela Execução Local (OREL), listadas em edital.

O que dizem as retificações?

A primeira retificação do concurso Marinha de aprendiz é referente à isenção ao valor da taxa. O prazo para solicitar encerraria nesta sexta, dia 8, e agora vai até o último dia de inscrições, ou seja, até o domingo, dia 10.

Já a segunda retificação é referente a primeira etapa de prova objetiva. Os portões seriam abertos às 8h e fechados às 9h30. Agora os concorrentes terão meia hora a menos, pois o fechamento acontecerá às 9h.

O que precisa para concorrer no concurso Marinha de aprendiz?

Neste ano, o edital do concurso de aprendiz trouxe vagas para ambos os sexos. Ou seja, homens e mulheres podem concorrer às 686 vagas para formação em 2023. É necessário ter o nível médio completo.

Também será necessário ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2023.

Outras exigências são altura mínima de 1,54m, e a máxima de 2,00m, não ser casado ou não ter constituído união estável, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola de Aprendizes-Marinheiros.

Do total das vagas, são 638 vagas para homens e 48 para mulheres.

Data da prova do concurso de aprendiz é divulgada

A Marinha também surpreendeu e divulgou a data da prova do concurso de aprendiz. Geralmente, os editais vêm sem a data e apenas com previsão de mês. O exame foi anunciado para acontecer no dia 5 de junho.

A avaliação terá caráter eliminatório e classificatório, cobrando 50 questões de múltipla escolha, sendo:

15 questões de Português;

15 questões de Matemática;

15 questões de Ciências (Física e Química);

5 questões de Inglês.

Os aprovados serão chamados para outras diversas etapas, até o término do concurso, sendo elas:

Verificação de Dados Biográficos (VDB);

Inspeção de Saúde (IS);

Teste de Aptidão Física (TAF);

Avaliação Psicológica (AP);

Verificação de Documentos (VD);

Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (somente para candidatos que se auto declararam negros).

Qual será o soldo do aprendiz?

Conforme consta no edital, durante o curso de formação o aluno recebe, mensalmente, R$1.303,90, sendo R$1.105 correspondentes ao soldo militar, R$143,65 correspondentes ao adicional militar e R$55,25 correspondentes ao adicional de compensação por disponibilidade militar, como previsto na legislação em vigor.

Como grumete (aprendiz) o aluno receberá uma bolsa-auxílio no valor total bruto de R$1.398,30 sendo R$1.185,00 correspondentes ao soldo militar, R$154,05 correspondentes ao adicional militar e R$59,25 de adicional de compensação por disponibilidade militar, conforme previsto na legislação em vigor.