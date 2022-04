Concurso do DETRAN/AM: últimos dias para inscrição

As inscrições para o concurso público do DETRAN/AM, que oferece 183 vagas para preenchimento de quadro de pessoal para profissionais de nível médio e superior, se encerram no próximo dia 6 de abril

As inscrições estão abertas desde o dia 8 de março e podem ser realizadas, exclusivamente pelo site www.ibfc.org.br. O valor da taxa de inscrição é de R$65,00 (sessenta e cinco reais) para cargos de nível médio e R$75,00 (setenta e cinco reais) para cargos de nível superior.

Para se inscrever, o candidato deve preencher a ficha de inscrição constante no site, imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento. A inscrição só se efetiva com a confirmação de pagamento.

As provas Objetiva e Discursiva serão realizadas nos municípios de: Manaus, Eirunepé, Humaitá, Parintins, Tabatinga e Tefé do Estado do Amazonas.

A banca organizadora recomenda a leitura do edital na íntegra, onde o candidato encontra todas as informações sobre o concurso público, incluindo os cargos que o candidato deseja concorrer. Dúvidas e outras informações poderão ser esclarecidas por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato do IBFC: (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 9 horas às 17 horas (horário de Brasília).