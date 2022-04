Concurso Petrobras 2022 publica resultado e convoca para etapas

O concurso Petrobras 2022 divulgou o resultado provisório da avaliação de títulos para os candidatos ao cargo da área de Engenharia de Segurança de Processo. O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 6.

Além disso, a publicação traz a convocação, neste caso para todos os cargos, dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoa com deficiência para a avaliação da equipe multiprofissional, e dos inscritos que concorrem às vagas para negros para a realização do procedimento de heteroidentificação.

O resultado final do concurso está previsto para o dia 30 de maio. Após essa data, a seleção ficará válida por um ano, cabendo prorrogação por igual período.

Concurso Petrobras oferece mais de 4 mil vagas

Ao todo, o concurso Petrobras 2022 conta com 4.537 vagas. Desse total, 757 são imediatas e 3.780 para a formação de um cadastro de reserva.

A seleção tem vagas para diversas especialidades, com destaque para Engenharia de Petróleo (97 imediatas e 485 no cadastro reserva), Engenharia de Produção (101 imediatas e 505 no cadastro reserva) e Engenharia de Equipamentos – Mecânica (158 imediatas e 790 no cadastro reserva).

Há ainda oportunidades nas áreas de Administração, Comércio e Suprimento, Transporte Marítimo, Engenharia de Software, Infraestrutura, Processos de Negócio, Ciência de Dados e Economia.

Além das áreas de Engenharia (Ambiental, Civil, Elétrica, Eletrônica, Inspeção, Terminas e Dutos, de Processamento, de Segurança de Processo e Naval), Geofísica (Física e Geologia) e Geologia.

Os aprovados serão contratados de acordo com o regime celetista e terão ganhos iniciais de R$6.937,43, com garantia de remuneração mínima de R$11.716,82.

Neste caso, a estatal oferece benefícios como previdência complementar (opcional) plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia) e garantias educacionais para dependentes, entre outras.