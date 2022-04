Conheça a empresa que modernizou a gestão de condomínios

É uma tendência cada vez mais crescente que empresas, independentemente do ramo, se modernizem.

O uso de soluções tecnológicas se expande para todos os mercados, e cada vez mais empresas com processos modernos são mais valorizadas e ganham destaque.

É nítido que empresas e organizações que não buscam inovar com ferramentas tecnológicas acabam perdendo espaço e tendem a sofrer os impactos desvalorização.

No mercado de condomínios não poderia ser diferente. São mais de 57 milhões de condomínios no Brasil, com mais de 68 milhões de moradores, que movimentam R$165 bilhões por ano.

Nesse mercado, quem não investe em um sistema inteligente de gestão fica para trás, perde clientes e lucra menos.

Uma das maiores aliadas de síndicos e administradoras do Brasil na gestão de condomínios é a uCondo, startup de Curitiba que já conta com mais de 200 mil clientes.

O que é a uCondo

Qualquer gestor de condomínio precisa lidar com um imenso volume de trabalho, seja na parte financeira, seja na comunicação com condôminos, e até mesmo na manutenção predial.

A uCondo surgiu como uma ferramenta que centraliza toda essa gestão em uma única plataforma 100% online.

O gestor de condomínio pode executar todos os processos da administração condominial através do seu celular ou computador, precisando apenas de acesso a internet.

A startup nasceu em 2015, na cidade de Curitiba e tem como principal objetivo trazer mais economia e comodidade para síndicos e administradoras de todo o Brasil.

O que o aplicativo uCondo faz

O software possui mais de 30 recursos elaborados de acordo com as necessidades do dia a dia da gestão condominial, dentre essas funcionalidades o gestor pode:

Enviar avisos: através de um clique, é possível informar os moradores de qualquer imprevisto ou novidade. O aplicativo também permite separar para quem será enviado o aviso, separando por bloco, apartamento ou até pessoa específica.

através de um clique, é possível informar os moradores de qualquer imprevisto ou novidade. O aplicativo também permite separar para quem será enviado o aviso, separando por bloco, apartamento ou até pessoa específica. Controlar reservas: o morador pode fazer a reserva pelo aplicativo, mas o gestor tem o poder de organizar as agendas e o uso dos espaços comuns, além de definir regras conforme o regimento do condomínio.

o morador pode fazer a reserva pelo aplicativo, mas o gestor tem o poder de organizar as agendas e o uso dos espaços comuns, além de definir regras conforme o regimento do condomínio. Organizar os acessos: com esse recurso é possível ordenar a entrada e saída de pessoas no condomínio, trazendo mais agilidade e segurança para a portaria.

com esse recurso é possível ordenar a entrada e saída de pessoas no condomínio, trazendo mais agilidade e segurança para a portaria. Formalizar os chamados: todas as solicitações, sugestões, reclamações, dúvidas e manutenções centralizadas em um mesmo lugar.

todas as solicitações, sugestões, reclamações, dúvidas e manutenções centralizadas em um mesmo lugar. Armazenar os documentos: esse recurso além de salvar os documentos importantes do condomínio, também proporciona transparência administrativa.

esse recurso além de salvar os documentos importantes do condomínio, também proporciona transparência administrativa. Prestar contas: através do recurso Contas o gestor realizará o planejamento financeiro, juntamente com a prestação de contas.

através do recurso Contas o gestor realizará o planejamento financeiro, juntamente com a prestação de contas. Registrar e cobrar pelos consumos: mais facilidade e segurança, todos os cálculos e até mesmo a cobrança é feita pela plataforma, além disso a uCondo informa na fatura os consumos de cada apartamento.

mais facilidade e segurança, todos os cálculos e até mesmo a cobrança é feita pela plataforma, além disso a uCondo informa na fatura os consumos de cada apartamento. Fazer transferências: as movimentações entre contas são realizadas de forma automática pelo aplicativo da uCondo, até mesmo a atualização de saldo de subcontas pode ser realizado de forma automática.

Além dessas funcionalidades, o aplicativo para gestão de condomínios uCondo também foi desenvolvido para ser simples e fácil de usar, isso quer dizer que qualquer usuário conseguirá utilizar a plataforma sem encontrar dificuldades.

A uCondo também recebe atualizações mensalmente, aprimorando e adicionando mais recursos para uma melhor experiência aos usuários e clientes da plataforma.