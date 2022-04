Conheça as oito candidatas ao título de Miss Santa Rosa do Purus 2022

Siga meu Instagram: @douglasricher.

Oito jovens disputam o título de mulher mais bela do município de Santa Rosa do Purus no Acre. Marcado para o dia 27 de abril, o Miss Santa Rosa do Purus tem a organização de Jeeh Araújo, Miss Beleza Trans Acre 2020, e apoio da Prefeitura de Santa Rosa do Purus. Jeeh revela a lista com exclusividade para o site ContilNet.

“Tenho todos os aparatos necessários para entregar um bom trabalho a sociedade de Santa Rosa do Purus, haja vista a Prefeitura Municipal e seus órgãos de apoio me possibilitar total autonomia em minhas ideias, projetando-as nesse evento anual de suma importância pra mim”, explica Jeeh Araújo, coordenadora do Miss Santa Rosa do Purus.

Ainda sobre a programação do aniversário de 30 anos do município, a coordenadora comentou sobre a programação e as novidades deste ano.

“A programação está bem contemplativa, teremos corrida, torneio de sinuca, torneio de dominó, amistoso de campo (indígenas, peruanos, brancos), iniciando às 07:00 da manhã, tendo sua finalização com o esperadíssimo desfile das Candidatas a Misses de Santa Rosa do Purus, e também com algumas apresentações culturais indígenas. O interessante é saber que nesse dia, haverá uma grande interação social relacionada ao lazer, coisa que estamos precisando muito no pós-pandemia. A miscigenação de raças e culturas aqui é muito rica, elevando nossos eventos a um enriquecimento inimaginável. O que me deixa feliz, pois agrega valor e incentiva a efetivação da justiça social”, explica.

Em entrevista para o site ContilNet, Jeeh falou sobre a emoção de estar a frente da organização pelo segundo ano consecutivo: “É uma sensação que me deixa com o coração quentinho, feliz. Me sinto feliz em poder ajudar meninas a realizar o que elas gostam, que é estar em uma passarela, fico feliz quando vejo elas com a autoestima alta, feliz, lindas e empoderadas.”

Em conversa com este colunista, Jeeh falou sobre um quesito importante no concurso, onde é obrigatório a participante morar no município.

“90% das candidatas são do município, outras passaram a morar na cidade faz um tempinho. Mas para participar do concurso, tem que morar na cidade.”

Curioso para saber mais sobre as beldades? A organização liberou com exclusividade para o ContilNet a lista das belíssimas candidatas. Veja foto e o nome de cada uma das candidatas:

Tatiane Araújo

Yara Pinheiro

Geiciele Nóbrega

Daniela Barboza

Daiane Brandão

Dijesus Albuquerque

Samara Santos

Nattasha Araújo