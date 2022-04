Criança de 2 anos viraliza ao fazer maquiagem para ficar igual ao cão; assista

Se você navegou na internet nos últimos dias, provavelmente, deve ter cruzado com vídeo da Letícia, uma menina de 2 anos que tentou ficar parecida com seu cachorro, o Franscisco, criando manchinhas pelo rosto. O registro feito por Ellen Rocha, mãe da garota, chegou a quase 10 milhões de visualizações no Instagram e encantou os internautas. Pensando nisso, o Vida de Bicho foi atrás da família para entender como começou a relação entre “Cantico” e Lele.

Francisco chegou na casa de Ellen quando ainda estava grávida da caçula. A filha mais velha, Julia, era quem implorava por um companheiro de 4 patas. “Meu marido achava arriscado, ficou com medo de ser muito trabalhoso. Seriam duas crianças e um cachorro, mas sabia que era importante incentivar desde cedo essa relação com os animais, então, decidimos adotar. Eu queria um vira-lata pretinho, mas quando ele me mandou a foto do malhado, me apaixonei”, relembra.

Diferentemente da irmã, Leticia prefere manter uma distância de segurança dos animais. Principalmente pela idade, o medo dos bichos ainda é uma realidade para pequena, mas Francisco nunca foi um problema. “O Cantico a deixa fazer tudo que quer, não reclama de nada, então ela adora. O tempo inteiro estão aprontando, brincando e se divertindo juntos. A Leticia ama dar fruta para ele e banho também, de resto, eu que faço tudo em casa”.

No dia da gravação do vídeo viral, Ellen conta que estava na cozinha preparando a comida para a família, enquanto a filha brincava no quarto. “Quando cheguei lá, ela estava com um dos olhos pretos. Eu até pensei em limpar tudo, mas não queria confusão. Deixei-a com as maquiagens e voltei para a tarefa. Na segunda vez em que a vi, Leticia já estava toda pintada dizendo que queria ficar como o ‘Cantico’”.

Quando percebeu como o registro ficou engraçado, a mãe decidiu compartilhar com seus contatos no status do WhatsApp. Não demorou muito para as mensagens chegarem sugerindo que o vídeo fosse para o Instagram. “Eu sempre filmo minhas filhas, não tenho mais nem onde ‘enfiar’ as fotos, mas nunca pensei que tomaria essa proporção. Postei o vídeo à noite e, já no dia seguinte, uma amiga me chamou para contar que o vídeo estava viralizando no Twitter.”

Ellen explica que a exposição repentina assustou a família, a mãe confessa ter medo da Julia, a mais velha, se sentir excluída por não fazer parte do vídeo. “Todos querem dar atenção para a Lele e para o Francisco, temos receio dela sentir que está sendo deixada de lado.”

Assista ao vídeo: