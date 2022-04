Deolane Bezerra esculacha com fama de mendigo do caso personal trainer e recebe resposta afiada

Na última segunda-feira (04), a advogada Deolane Bezerra detonou com quem está dando atenção ao mendigo Givaldo Alves de Souza. Em suma, para quem não sabe, o morador de rua transou com a esposa de um personal trainer, e acabou sendo agredido pelo mesmo.

No entanto, desde então muitas pessoas estão dando fama ao rapaz, que chegou a expor intimidades da mulher. Dessa maneira, por meio de suas redes sociais, a viúva de MC Kevin rasgou o verbo, afirmando estar com “ranço” do mendigo.

“Gente eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou com um ranço de entrar na internet e ver esse mendigo, que Deus me perdoe, senhor”.

“E esse monte de mulher dando atenção para esse cara nojento! Olha, pelo amor de Deus, gente, para! Povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte”, reclamou a advogada.

Por fim, Deolane Bezerra seguiu fazendo críticas às mulheres que estão dando atenção para o morador de rua. “O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras ainda em cima, dando beijo, abraço, tatuagem. Ajuda, hein?”, pontuou.

Além disso, ela fez questão de pedir empatia pela mulher que transou com o mendigo. “Vamos raciocinar, pensar na vida, a mulher tá até agora transtornada numa cliníca psiquiatrica e esse cara dando risada por aí. Um monte de mulherada linda agarrando, beijando… me julguem”, finalizou.

Mendigo debocha de Deolane Bezerra

Entretanto, após publicar os vídeos em seu Instagram, o mendigo Givaldo decidiu responder também em vídeo a advogada.

Dessa maneira, de um jeito debochado, ele rasgou o verbo. “Oi Deolane, bom dia florzinha! Olha só, ouvi você falar sobre mim e percebi muito ódio em suas palavras, não sei porque. Porém, estou aqui para você entender se assim você quiser. A Band me pediu para detalhar com detalhes o que aconteceu naquele dia, afirmando que cortaria o que é indiscreto. Talvez você esteja indignada por um mendigo ganhar fama e notoriedade por uma tragédia, mas ai pensei, talvez tenhamos algo em comum, florzinha.”