Deputado Roberto Duarte é o novo líder do Republicanos na Aleac: “Gratidão”

Em seu primeiro discurso na Aleac como líder do Republicanos, na manhã desta quarta-feira (27), o deputado Roberto Duarte destacou a honra de representar o partido na Casa do povo.

Roberto Duarte, que já foi vereador e o deputado mais votado na capital, reafirmou sua pré-candidatura a deputado federal pelo partido Republicanos, pois assim pode fazer muito mais pelos acreanos, tanto propondo e votando leis de interesses do Acre e do Brasil, quanto trazendo recursos de emendas para todos os municípios do Acre.

O deputado agradeceu a confiança do líder do partido no Acre, João Paulo Bittar, pelo convite de ser candidato pelo partido e para ser líder da bancada na Aleac.

“É com muito orgulho e responsabilidade que me coloco à disposição como pré-candidato a deputado federal. E agora, líder da bancada do Republicanos, sigo ouvindo as demandas, lutando pelos interesses da nossa população e dando voz aos acreanos aqui na tribuna. Gratidão ao presidente do partido pela confiança depositada em mim”, afirmou Roberto Duarte.