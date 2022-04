Descobrimos a identidade do substituto do Louro José no Mais Você

O novo mascote do Mais Você foi apresentado nesta terça-feira (5/4) no programa ao vivo. A atração de Ana Maria Braga seguia sem a presença do Louro José desde que Tom Veiga, nome por trás do boneco papagaio, morreu em novembro de 2020, aos 47 anos. A coluna LeoDias já descobriu a identidade do ator que manipula o novo Louro.

Trata-se de Fabio Caniatto, artista e pesquisador de máscaras e manipulação de bonecos. Ele já foi ator da série infantil Que Monstro Te Mordeu (TV Cultura/Primo Filmes), Orientador Artístico e Light Designer do Programa Fábricas de Cultura, da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e manipula os bonecos da série Tá Certo?, da TV Cultura.