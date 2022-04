Em Feijó, mulher cai de cavalo e bombeiros realizam atendimento pré-hospitalar

No último domingo (10), na Colônia do Tião, no ramal Maravilha, o 9º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais (BEPCIF) foi acionado para prestar atendimento pré-hospitalar a uma senhora que caiu de um cavalo quando se deslocava para sua residência.

A guarnição realizou uma avaliação primária na vítima e constatou que estava com febre, várias escoriações pelo corpo e inchaço no local do trauma.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi transportada até o Pronto Socorro de Feijó para receber atendimentos mais especializados e averiguar possíveis fraturas ou hemorragias internas. A senhora foi entregue à equipe médica plantonista com todos os sinais vitais estáveis.