Em festa de Ludmilla, Yasmin Brunet rasga calça no bumbum; veja

“Você sabe que dançou muito quando rasga a calça”, escreveu ela no vídeo em que era possível ver de perto o seu bumbum.

Além de Brunet, outros famosos marcaram presença na festa de 27 anos de Ludmilla. Entre eles, destacam-se Gloria Groove, Regina Casé e ex-BBBs, principalmente desta edição — da qual a mulher da cantora, Brunna Gonçalves, também participou.Mais do que mostrar sua calça rasgada, Yasmin Brunet dividiu com os fãs cenas de Ludmilla cantando com Gloria Groove. Outro destaque em seu Instagram foi um vídeo dançando ao lado da influenciadora digital Ramana Borba.