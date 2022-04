Em Sena Madureira, jovem de 16 anos é encontrada morta e mãe desabafa sobre motivo nas redes

O início da noite deste domingo (17), foi marcado por um acontecimento trágico em Sena Madureira. Uma jovem de apenas 16 anos de idade foi encontrada morta em uma residência.

Relatos de familiares apontam que a jovem estava sofrendo de depressão em decorrência de um relacionamento mal resolvido. “Minha filha, através da internet, conheceu um rapaz do Mato Grosso. Ele prometia que ia casar com ela. Foi iludida. Eles dois viviam brigando […] Estou sofrendo muito”, comentou. “Eu não soube criar, que sirva de lição, fica o alerta para as mães aí”, diz em áudio que circula nas redes.

O corpo da jovem está sendo velado na residência da família e o sepultamento ocorrerá às 13 horas desta segunda-feira (18).