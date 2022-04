Em Tarauacá, homem é encontrado morto com golpes de terçado; crime pode estar ligado a facções

Na zona rural do município de Tarauacá, um homem identificado como José Antônio do Espírito Santo Nascimento, de 23 anos, foi executado a golpes de facão (terçado), neste domingo (24).

De acordo com o delegado do município, Saulo Macedo, o jovem foi encontrado sem vida, com mãos e pés amarrados e com diversos ferimentos de facão pelo corpo. Segundo o delegado, apesar de não ter informações se a vítima fazia parte de alguma organização criminosa, a suspeita é que o crime possa ter ligações com facções.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul e depois entregue à família em Tarauacá. *Com informações do G1 Acre