Estado apoia produtores de Senador Guiomard na colheita de melancia

Inicia-se a colheita de melancia em Senador Guiomard, com uma produtividade de 280 mil quilos, oriundos de um plantio de 20 mil pés do fruto. O sétimo município mais populoso do Acre tem muitos produtores parceiros, incluindo José Petelin e Carlos de Jesus, que nesta quarta-feira, 27, comemoraram o apoio do governo no desenvolvimento da agricultura e agronegócio no Acre.

A prefeitura local, numa ação conjunta com o Estado, celebrou a retomada da colheita da melancia, juntamente com o titular da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), Edivan Azevedo; o secretário de Agricultura de Senador Guiomard, Gleison Lopes; o vice-prefeito, Ney do Miltão; e vereadores do município.

A safra de melancia ganhou outro status de avanço, graças ao apoio da Sepa, que incentiva a agricultura familiar com a mecanização agrícola. A produção está sendo comercializada em Boca do Acre, interior do Amazonas.

“O governo do Estado e os demais colaboradores da Sepa estão prestando assistência aos agricultores, a fim de que possam aumentar a produção, demonstrando a força do trabalhador rural acreano para o desenvolvimento socioeconômico do município de Senador Guiomard”, destaca o secretário Edivan Azevedo.