Ex-BBB Luciano Estevan recebe proposta de astro internacional do pornô gay para parceria

A fama vem! Após dizer no “BBB 22” que gostaria de ser famoso “nível Beyoncé”, o ex-BBB Luciano Estevan continua na força, foco e fé para chegar ao objetivo. O rapaz abriu uma conta num site de conteúdo adulto e já rende frutos. Ele foi convidado por Diego Sans, astro internacional do pornô gay, para uma parceria.

O astro pornô convidou o ex-brother para uma parceria no Only Fans, no qual ambos têm conta, após ver a notícia de que o dançarino teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais, no Site Pheeno. “E, ae, Luciano Estevan, bora um feat?“, sugeriu Diego. O ex-BBB só respondeu com o emoji de um macaquinho com olhos tapados.

Luciano, que foi conhecido por afirmar que queria ser famoso a todo custo, criou uma conta no site adulto essa semana e já fez oito publicações por lá. Para ter acesso, basta pagar a quantia mensal de US$ 13 (cerca de R$ 60).

“Meu nome é Luciano Estevan. Sou ator, modelo, digital influencer e Ex-Big Brother Brasil 22. Eu amo a liberdade”, diz o ex-participante da casa mais vigiada do Brasil. “Quero usar meu onlyfans como uma forma de compartilhar mais da minha vida profissional e pessoal, de outro ponto de vista. Mais importante ainda, quero compartilhar boas vibrações e promover uma mente aberta”.