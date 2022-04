Ex-militares podem ser capacitados para atuar no setor elétrico em Rondônia

Nesta quarta-feira (27), a Energisa, o Exército e a Força Aérea Brasileira formalizaram uma nova etapa do programa Soldado Cidadão em Rondônia. A iniciativa vai capacitar 90 militares para atuar como eletricista de rede de distribuição. Essa é a segunda edição do programa que, dessa vez, vai recrutar homens e mulheres. Na edição anterior, 96 militares foram capacitados pelo programa, sendo que parte foi contratada pela própria Energisa ou por empresas do segmento.

Segundo André Theobald, diretor presidente da Energisa em Rondônia, é preciso quebrar o paradigma de que o setor energético é voltado apenas para homens e promover cada vez mais a presença feminina. O diretor ressalta que os investimentos realizados pela Energisa nos anos anteriores impulsionaram o mercado de trabalho no setor energético no estado, especialmente em um período marcado pela pandemia.

“Continuamos trabalhando, pois, a energia elétrica também era um item essencial durante a pandemia, e continuamos contratando. Abrimos as portas para jovens no mercado de trabalho, alguns vindos de parcerias como esta celebrada com a forças armadas. Também qualificamos nossos colaboradores e investimentos na formação de lideranças que foram promovidos e, que possibilitaram, que abríssemos novas vagas para os iniciantes”, declarou.

O Comandante da Base Aérea de Porto Velho, Danilo Popp Lucas, participou da cerimônia e avalia positivamente a parceria. “A sociedade também vai ganhar com isso. Os militares saem com uma doutrina arraigada sobre segurança e não tenho dúvida que eles se adaptaram bem nesta nova área”, declarou

Eduardo Alves Barreto (33 anos) participou do projeto em 2019 e relata que o período que serviu ao Exército contribuiu muito para sua formação, porém ainda não havia perspectiva de onde iria trabalhar após a baixa. “Foi quando conheci o programa e me inscrevi. Quando conclui o curso, participei do processo seletivo e algumas semanas depois já estava empregado como eletricista. Após um ano fui promovido a técnico de inspeção. Trabalhei com dedicação e continuei me capacitado. Seis meses depois, assumi uma novação função como líder de equipe”, disse.

Recentemente, Eduardo participou do Programa de Aceleração de Carreira desenvolvido internamente pela empresa para os colaboradores. “Já sou formado como técnico de segurança do trabalho e agora estou cursando Engenharia Elétrica. Estou me preparando para assumir novos cargos. Tenho interesse em permanecer na empresa, porque ela dá muita oportunidade de a gente realmente crescer”, frisou.

Serão formadas três turmas com 30 participantes em cada com duração de três meses. O curso será ministrado gratuitamente no Senai em Porto Velho. Serão selecionados militares do serviço temporário que ainda estejam no Exército e na Força Aérea. A inscrição será realizada exclusivamente pelo portal https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa

Durante a cerimônia, foi realizada uma apresentação dos equipamentos de proteção de individual e demonstração dos treinamentos práticos fornecidos pela empresa para capacitação de seus colaboradores no campo exclusivo da concessionária.