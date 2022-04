Festival de empreendedorismo acreano: encontro entre cultura, marcas e atrações locais

O Festival Universo 68 está organizando sua maior exposição cultural e comercial que reunirá o empreendedorismo local e também artistas acreanos. O evento está previsto para acontecer no dia 09 de abril, entre às 17h e 22h, no Lago do Amor, e possuir entrada gratuita. A proposta é dar visibilidade para os novos e mais antigos empreendedores locais que administram os negócios com e-commerce e desejam expandir suas marcas tendo um contato mais próximo com o público, além de resgatar a cultura acreana por meio do mercado e artistas locais durante a exposição. O festival está sendo financiado pela Lei Aldir Blanc, da Fundação Elias Mansour (FEM), pelo Governo do Estado do Acre.

De acordo com a organização do evento, a curadoria já apurou mais de 30 empreendedores que estarão participando e trazendo as mais diversas propostas e inovações de vendas entre produtos artesanais, aos mais sustentáveis, acessórios, cosméticos, vestuários, decoração, plantas e além de marcas autorais do estado.

Segundo Ingrid Babosa, organizadora do festival e também empresária, o evento está sendo uma grande possibilidade para gerar novas conquistas e até mesmo oportunidade para os empreendedores locais. “Para nós é uma grande conquista em saber que estamos gerando oportunidades, incentivando e apoiando tantos empreendedores”.

A agenda artística do evento contará com um line-up especial em que será possível apreciar algumas das atrações locais. As apresentações começam às 17h30 com o grupo da dança “Saturno”. Às 18h, a banda ‘Choro do Norte’ entra no palco, estrelando com Joab Delfino, Larissa Machado, Eduardo Bibiano, Raylan Brayan, Tião Ferreira. Em seguida temos Anna Carolina que entra no palco às 18h40. Por volta das 19h20, temos Karol Souza se apresentando. Mais tarde, às 20Parh, Duda Modesto e sua banda composta por Isabel Darah, Gabi Oliveira e Renan Matos também se apresentam. Logo mais às 20h40, a banda JamBlues com Dyonnatan Costa, Nicke Koja, Edemilson Santos, Jhon Rabelo, Renan Matos e Cássia Arruda. O evento é encerrado com os The Roxy se apresentando às 21h40 com Eduardo Bibiano, Pedrinho Feliz, Elielton Castro, Naná Mesquita e Fernanda Ramos.

O evento tem como uma das prioridades a valorização para o mercado ecológico como uma rede sustentável, pela Universo 68 ter nascido na Amazônia, grande maioria dos empreendedores que a compõem são alinhados à sustentabilidade.

Para Francisca, proprietária da loja de produtos ecológicos Chica, a suas expectativas para participar de mais uma das edições da feira é que as pessoas possam ter a consciência da contribuição com o meio ambiente. Ela conta que já participou de uma das primeiras eventos organizados pela Universo 68 e se fortaleceu seus negócios graças a essa rede.

A Chica é uma loja de produtos ecológicos para cuidado pessoal. Vendemos fraldas ecológicas, absorventes reutilizáveis, coletores menstruais, escovas de bambu, canudos ecológicos e cosméticos naturais, tudo com um preço bem bacana, porque o sustentável tem que ser acessível.

“O Festival Universo 68 reúne gente apaixonada pelo que faz, que valoriza o que é feito aqui no Acre, desde a cultura até os produtos e serviços. Sou admiradora do evento desde o início, nas feiras da UFAC e agora tenho a honra de fazer parte desse universo.”, contou a empreendedora.

Popularidade das feiras

As organizadoras do evento já foram responsáveis por realizar cerca de 14 edições desde 2018, entre feiras e exposições menores, este será seu maior evento a ser celebrado. O projeto se tornou referência no incentivo de exposição de marcas autorais acreanas que buscam se interligar e expandir a autonomia de seus negócios. Sua primeira edição aconteceu na Universidade Federal do Acre (Ufac), além das exposições das lojas, houveram apresentações culturais em um Palco Aberto estruturado para que artistas locais pudessem se apresentar.

Para Raryka Souza, também organizadora do festival e empresária, a sensação para a chegada do evento lhe enche de expectativa justamente por se tratar do primeiro festival que estará realizando com a equipe.

“Esse vai ser o primeiro evento do ano e a estreia como festival, estamos ansiosas e animadas, é lindo demais olhar e ver toda trajetória até aqui, desde 2018 conectamos gente apaixonada pelo o que faz, incentivando o empreendedorismo e a cultura. As feiras da Universo com certeza impactaram todo esse ecossistema e se tornando referência, gerando conexão, visibilidade e oportunidade pra uma geração que busca sair do convencional, empreender, ter novas experiências e fazer o que ama, esperamos que o público goste e compreenda a essência do que realizamos.”

Veja as atrações: