Flamengo x Talleres: veja onde assistir, desfalques, escalações e arbitragem

O goleiro Santos pinta como possível novidade para a partida desta terça-feira. Depois de dois jogos como reserva, a expectativa é que inicie contra os argentinos.

Quem está fora: Ayrton Lucas (recuperando-se de lesão no tornozelo esquerdo), Pablo (transição), Rodrigo Caio (transição) e Fabrício Bruno (dores no pé esquerdo).

A base da equipe será a que venceu a Universidad Católica na semana passada. As boas notícias são as presenças do colombiano Diego Valoyes e do uruguaio Michael Santos na lista de relacionados por Caixinha. Ambos estão recuperados de lesões musculares. Valoyes é o principal nome do adversário rubro-negro, enquanto Santos é o centroavante titular. A dupla, porém, deve iniciar no banco.