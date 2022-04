Friale dá detalhes e marca até hora para chegada de frio polar ao Acre nesta quinta-feira

O pesquisador Davi Friale avisou no início desta semana a chegada de mais uma onda polar nesta quinta-feira (14). Em nova publicação, o ‘mago do tempo’ deu mais detalhes e até horário para essa nova friagem: “Por volta das 12h, com forte intensidade”. E emite um alerta: “Poderão ocorrer temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e queda pontual de granizo, principalmente a partir das 11h e durante a tarde”.

Segundo Friale, a incursão deste ar polar vai durar, pelo menos, até a próxima terça-feira (19). “A onda polar será forte, porém, o frio a penetrar será fraco, provocando apenas uma leve friagem, a segunda do ano”, explicou.

Em seu site ele disse ainda que a queda de temperatura não será acentuada. “As mínimas, ao amanhecer dos próximos dias, entre 17 e 19ºC, em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e demais municípios do leste e do sul do Acre. Já, no Juruá, as mínimas ficarão entre 19 e 21ºC, em Cruzeiro do Sul, Tarauacá e outras cidades do centro e do oeste acreano”, detalhou.

Na sexta-feira Santa, o dia estará frio e ventilado, com céu encoberto com temperatura máxima entre 23 e 26ºC, no leste e no sul do estado. “Em Rio Branco, Brasileia e cidades vizinhas, as noites ficarão frias, pelo menos até a próxima terça-feira, com mínimas diárias, no início do dia, entre 17 e 19ºC. Já, as máximas, durante a tarde, vão oscilar entre 27 e 30ºC”, disse Friale.

O pesquisador explicou que esta onda de frio polar, deixará os dias muito secos, com dias de sol e noites estreladas e ventiladas. A baixa umidade vai pedir atenção com a saúde. “Os acreanos viverão alguns dias com clima de deserto: noites frias e dias ensolarados, quando a umidade relativa do ar deverá ficar inferior a 30%, caracterizando estado de atenção para a saúde humana”.