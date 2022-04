Gladson inaugura nova ala do Pronto-Socorro de Rio Branco: “A menina dos meus olhos”

O governador Gladson Cameli inaugurou na tarde desta segunda-feira (4), a nova ala de enfermaria do Pronto-Socorro de Rio Branco, com a presença de diversas autoridades.

A obra que foi iniciada há 7 meses resultou em prédio moderno e verticalizado com cinco pavimentos.

Ao todo, são 120 novos leitos, totalizando 374 na unidade hospitalar. O valor do investimento é de R$ 6,5 milhões, fruto de recursos próprios e operações de crédito.

“Estamos dando dignidade às pessoas, concretizando sonhos e cumprindo mais uma de nossas promessas de campanha. Essa hospital é a menina dos meus olhos. Fico muito feliz quando vejo essa obra porque a Saúde é uma das minhas prioridades. Se for preciso, deixo de fazer qualquer coisa para construir hospitais e dar vida às pessoas”, disse o governador.

A secretária de Saúde do Acre (Sesacre), Paula Mariano, destacou que a estrutura é resultado de muito investimento por parte do governo e garantiu que o prédio possibilita mais vagas para a população que precisa do centro médico especializado em urgências e emergências.

“Com a continuação das obras de ampliação do PS, o governo do Estado reafirma seu compromisso em avançar cada vez mais, proporcionando ao povo acreano uma saúde de qualidade. Nossa missão é fazer com que o servidor sinta prazer ao trabalhar e que a sociedade sinta confiança nos nossos serviços, dando-nos credibilidade no que tange os atendimentos em saúde da área de urgência e emergência do hospital”, destacou a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano.

As equipes que vão trabalhar nos novos leitos do Pronto-Socorro passaram por cursos de capacitação profissional. O objetivo é qualificar enfermeiros e técnicos de enfermagem para o atendimento de pacientes ortopédicos, neurológicos e cardiológicos. Alguns desses profissionais foram remanejados do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), que nesta semana finalizou os atendimentos de pacientes com Covid e passará a atuar nos seus atendimentos de origem.

“Essa é mais uma grande obra da gestão do governador Gladson Cameli, que pediu prioridade para entregarmos a nova enfermaria do Pronto-Socorro. Sabemos o quão importante é investir em saúde e temos trabalhado dia e noite para que a nossa população tenha bons hospitais”, explicou Cirleudo Alencar, titular da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), que executou a obra.

A nova ala já deve receber os primeiros pacientes nesta terça-feira, de acordo com a Sesacre.

Fotos: Everton Damasceno/ContilNet