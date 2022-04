Governo e Prefeitura de Capixaba levam melhorias para PA São Gabriel

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) em parceria com a Prefeitura de Capixaba realizaram serviços de manutenção e conservação no Projeto de Assentamento São Gabriel, no município.

Os técnicos da autarquia atuaram no melhoramento de dezoito quilômetros da estrada vicinal, com serviços de saídas d’água, retirada de pontos críticos, limpeza e estabilização do ramal.

“Parceria que tem levado melhorias para os produtores rurais de Capixaba e esse trabalho tem sido realizado no intuito de garantir mais segurança para os alunos que necessitam do transporte para ir à escola”, enfatizou o diretor de Desenvolvimento Regional, Tony Roque.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a autarquia em Capixaba tem atuado para que as famílias continuem tendo acesso.

“Mais uma solicitação da comunidade atendida pelo governador Gladson Cameli e executada pelo Deracre, que deve garantir a trafegabilidade dos produtores rurais dessa região”, afirmou o presidente.

As intervenções nos ramais visam garantir a trafegabilidade dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.