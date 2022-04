Grammy celebra a música neste domingo: conheça os favoritos

Este domingo é dia de celebrar a música nos Estados Unidos. O Grammy, principal premiação musical norte-americana, é realizado pela 64ª vez e agracia o que teve de mais marcante para a Academia de Gravação dos Estados Unidos no ano passado. O evento será no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, e terá o apresentador e comediante sul-africano Trevor Noah como anfitrião. Artistas como Taylor Swift, Billie Eilish, Lil Nas X e Olivia Rodrigo são destaques da atração, que será exibida no Brasil a partir das 21h, no canal de televisão a cabo, TNT.

O gramofone, um dos primeiros aparatos do mundo inventados para a reprodução de músicas, se tornou a inspiração para aquela que seria uma das mais importantes premiações musicais da história. O gramofone virou, de forma carinhosa, “Grammy”; a imagem do aparelho é o símbolo do troféu. Desde 1959, a Academia de Gravação dos Estados Unidos elege o que há de melhor na música. Nas 63 edições, polêmicas e ausências à parte, os grandes nomes da música mundial dos séculos 20 e 21 passaram pelo palco. De Beyoncé a João Gilberto, de U2 a Gilberto Gil. Em 2022, a academia recebe a 64ª edição com espaço para o novo e o antigo rock, muito pop e com um desflaque no rap.

Assim como todo ano, novos nomes têm um espaço de muito carinho para a Academia do Grammy. Olivia Rodrigo é a principal nova artista a dar as caras nesta edição da premiação. Uma das favoritas da noite, ela chega graças ao grande sucesso do disco Sour, que concorre na categoria Álbum do ano, e do single Driver ‘s licence, que disputa Música e Gravação do ano. A cantora e atriz é a única capaz de ganhar o chamado Big 4: Álbum, Gravação, Música e Artista revelação do ano. Não seria nenhuma surpresa se Rodrigo saísse com os quatro principais gramofones dourados do evento.

A concorrência, porém, é acirrada já que Billie Eilish, que se consagrou a mais jovem vencedora do Big 4, em 2020, também está na parada. A cantora norte-americana levou Gravação do ano nas últimas duas edições e concorre mais uma vez na categoria, além de também disputar outras seis categorias incluindo Álbum e Música do ano. Além de ter sido vencedora do prêmio de Gravação do ano duas vezes consecutivas (em 2020 e 2021), Eilish também ganhou um Oscar no último fim de semana, quando levou para casa a estatueta dourada por No time to die, música que compôs em parceria com o irmão para o longa 007 sem tempo para morrer.

Alguns outros nomes ainda aparecem fortes nas disputas dos prêmios principais, caso de Lil Nas X, Doja Cat e Justin Bieber, que disputam as categorias de Álbum, música e gravação do ano. Também não é de se jogar fora figurinhas carimbadas em premiações como Taylor Swift, que disputa a categoria de disco e pode se tornar vencedora por dois anos seguidos, Kanye West e os duos Silk Sonic, formado por Bruno Mars e Anderson Paak, e Tony Bennett e Lady Gaga.

Não só de prêmios vive a maior festa da música, que não poderia deixar de lado a importância da performance ao vivo. No total, 23 artistas sobem ao palco para organizar som e silêncio. Entre os destaques, Silk Sonic abre a festa em clima romântico e nostálgico; Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Lil Nas X mostram o porquê de serem grandes indicados; BTS, representante da febre mundial do k-pop, está marcado, mas pode não se apresentar porque um dos integrantes está com covid-19; J Balvin e Maria Becerra, por fim, levam a música do sul para o norte da América.

O rock não morreu

Há um ar póstumo que permeia as categorias de rock deste ano. O Grammy conta com a oportunidade de homenagear o legado de grandes artistas que morreram. Um deles é Chris Cornell, vocalista das bandas Soundgarden e Audioslave, que cometeu suicídio em 2017 e deixou registrado um álbum de covers intitulado No one sings like you anymore, vol.1, lançado de forma póstuma em 2020. Agora, o disco concorre na categoria de Melhor álbum de rock. A canção Nothing compares 2, cover de Sinéad O’connor presente na obra, aparece como indicada na categoria Melhor performance de rock. Ele já ganhou outros gramofones dourados em 2019 e 2020.

Por outro lado, a premiação, que poderia ser um dia de glória para o Foo Fighters, vai se tornar um momento de luto e homenagem. Em 25 de março, o baterista Taylor Hawkins morreu em Bogotá, na Colômbia, dias antes de uma apresentação marcada no Brasil. A notícia comoveu a cena musical mundial, que prestou as devidas condolências. Dave Grohl e banda decidiram cancelar o resto da turnê. Menos de 10 dias após o ocorrido, o agora quinteto tem de encarar o sentimento misto de viver uma premiação em um momento de luto. O Foo Fighters concorre às categorias Melhor álbum de rock, com Medicine at night; Melhor performance de rock, com Making a fire; por fim, a Melhor canção de rock, com Waiting on a war. Para além dos prêmios, está prevista, na festa, uma homenagem a Taylor Hawkins para que os roqueiros se despeçam, claro, com música.

“Rap”resentados

Algumas das categorias mais esperadas e disputadas da noite são as de hip-hop. O ano de 2021 foi muito frutífero no gênero, e nomes como Lil Nas X, Kanye West, Nas, Tyler, The Creator, Cardi B, Megan The Stallion e J.Cole disputam as categorias. Todos tiveram muito sucesso com os lançamentos e brigam forte nas respectivas categorias. Melhor performance rap e Melhor álbum rap podem ter vencedores repetidos, já que The Stallion e Nas venceram na última edição do prêmio as respectivas categorias.

Contudo o hip-hop também guarda muitas situações problemáticas. A começar pelo nome mais potente da lista, Ye ou Kanye West, que concorre a cinco categorias, mas foi proibido de se apresentar devido a um histórico recente de declarações e ações controversas, principalmente depois de ameaçar Pete Davidson nas redes sociais. O ator é o atual namorado de Kim Kardashian, ex-mulher do rapper.

Brasil no Grammy

Apesar da tímida participação, o Brasil não ficou de fora da festa. A carioca Clarice Assad representa o país em duas categorias. Pianista, compositora e arranjadora, a artista, que é filha do violonista Sérgio Assad, junta influências brasileiras e world music ao jazz. Em 2021, ela se uniu ao pai para registrar canções no álbum instrumental Archetypes, com arranjos baseados nos arquétipos junguianos. O diálogo entre pai e filha, presente na obra, gerou bons frutos. No Grammy de 2022, o álbum está indicado nas categorias Melhor composição clássica contemporânea e Melhor performance de grupo de música de câmara.

De forma sutil, o Brasil também pode ser encontrado na categoria de Melhor álbum de música eletrônica. O disco Music is weapon, do grupo Major Lazer, concorre ao prêmio e conta com a presença de Anitta e Mc Lan na faixa Rave de favela. Apesar da eventual premiação da obra não se estender à dupla, é possível que ouçamos nomes brasileiros exaltados no discurso de premiação.