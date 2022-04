Gusttavo Lima se machuca ao levar cabeçada de criança; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um momento em que o cantor Gusttavo Lima leva, acidentalmente, uma cabeçada de uma criança em Barretos, São Paulo, onde o artista realizava um show. O fato ocorreu nesta quinta-feira (31/3).

O acidente ocorreu durante o atendimento aos fãs, antes do show. A mãe estava pegando a criança no colo quando, com o movimento, a cabeça do menino bate no queixo do cantor. Em seguida, com dor, Gusttavo entrou na van e encerrou o atendimento.

Na última segunda-feira (28/3), o Embaixador precisou ir ao hospital após um mal-estar. No entanto, se recuperou no mesmo dia e retornou para casa.

Assista o vídeo da cabeça abaixo: