Homem de 61 anos é morto dentro da própria casa, na zona rural de Sena Madureira

O trabalhador rural Crispiniano de Almeida Santos, 61 anos de idade, residente no ramal Pedro Gomes, zona rural de Sena Madureira, foi vítima de assassinato na madrugada desta quinta-feira (7). Segundo consta, ele foi atingido com uma facada na região da barriga e morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

De acordo com o que foi apurado até agora pela Polícia Civil, Crispiniano se encontrava em casa juntamente com a esposa e duas enteadas. Em dado momento, o acusado chegou batendo na porta da residência. Ao abrir a porta, o mesmo foi surpreendido com a facada, portanto, não teve tempo de esboçar nenhuma reação.

Com medo de serem mortas, a mulher e as filhas fugiram do local.

Logo após consumar o homicídio, o criminoso evadiu-se da propriedade tomando rumo ignorado.

Na manhã desta quinta-feira (7), uma equipe da Polícia Civil de Sena Madureira deslocou-se até o lugar da tragédia para coletar algumas informações e adotar os demais procedimentos cabíveis. O homicida continua foragido.

Até agora ainda não foi informado o motivo do crime.