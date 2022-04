Homem morre ao contrair vírus raro depois de ser picado por carrapato

Um homem, que residia no estado de Maine (EUA), morreu na última quarta-feira (20) vítima de Powassan – um vírus fatal que é transmitido pela picada de um carrapato infectado ou carrapato de marmota. Esse tipo de caso é raro e, desde 2015, cerca de 25 ocorrências foram relatadas, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do Maine. As informações são do portal USA Today.

Depois de ser picado, o homem desenvolveu sintomas neurológicos e foi encaminhado para um hospital da região, onde morreu.

“Os carrapatos estão ativos e procurando um hospedeiro para morder”, disse o Dr. Nirav Shah, diretor do CDC Maine. “Peço ao povo e aos visitantes que tomem medidas para evitar picadas de carrapatos”, completou.