Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

Construir a ponte

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio

É inerente à experiência humana que nossa imaginação seja muito mais rica do que as ações que serviriam para colocar em prática o que imaginamos, e que pensemos, também, muito mais do que o que os pensamentos sejam capazes de brindar com esclarecimento, em muitos casos o contrário até, que pensar nos atormente em vez de aliviar.

Estamos todos muito voltados à experiência concreta, porque a sentimos mais real do que a experiência subjetiva interior, porém, a riqueza que pressentimos, e que pouco realizamos, se encontra toda na abstração de nossas almas, não encontrando esta, ainda, uma via de realização.

Como é que este contraste vai ser resolvido? Existimos para construir uma ponte efetiva entre as vidas interior e exterior, não há nada mais importante do que isso na existência humana.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Assuntos concretos e objetivos tomam seu tempo, e seria melhor que sua alma se dedicasse com afinco a todos esses, mesmo que, à primeira vista, não pareçam muito atrativos. Os afazeres conduzem a um momento melhor.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Agora, que sua alma é energizada com uma vitalidade fora do comum, é hora de, também, fazer coisas fora do habitual. Não precisa ser nenhuma grande aventura, mas se essa se desenhar no horizonte, não hesite, se lance a ela.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sempre é uma tentação achar que qualquer passado tenha sido melhor do que o presente, porém, essa afirmação não resistiria a uma boa análise, parece ser produto de má memória mesmo. Daqui ao futuro, este é o caminho.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para socializar, é melhor não esperar que as pessoas façam contato, mas você tomar a iniciativa de ir em busca delas. Esse será um exercício revigorante para sua alma, e ajudará a sair do casulo existencial.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se houver obstáculos, desconsidere, e siga em frente, porque este é um momento oportuno para realizar. Se o caminho não está desobstruído, isso há de ser considerado um treinamento para suas habilidades. Hora de construir.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Entusiasmo é bom, porém, ainda melhor é quando esse estado exaltado de ser se foca em algo concreto, porque com suporte da vida real e objetiva, o entusiasmo tende a produzir resultados consistentes e duradouros.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As emoções desencontradas que sua alma precisa administrar neste momento são bastante intensas, o suficiente para não poderem ser deixadas para lá, como se nada demais estivesse acontecendo. É hora de reflexões profundas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O que tiver de ser dito, que seja dito com elegância, desprovido de qualquer caráter ofensivo. Só assim suas palavras criarão o efeito desejado, a não ser que seu desejo seja mesmo o de colocar fogo na barraca.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tudo poderia ser diferente, mas não é, é o que é. Quanto mais rapidamente você adotar uma postura realista diante do que acontece, mais rapidamente, também, você encontrará uma solução para se livrar de tudo.