Índio Jaminawa sofre tentativa de homicídio e escapa ferido no rosto em Assis Brasil

Um índio da etnia Jaminawa que mora no município de Assis Brasil, localizado no extremo Norte do estado do Acre, que faz fronteira com a Bolívia e Peru, escapou da morte após ser alvejado com um tiro no rosto.

O fato aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 21, após a vítima identificada pelas iniciais J. S. J., após sair de uma casa localizada no Bairro Bela Vista, onde estaria bebendo na companhia de conhecidos e quando resolveu ir para casa, teria sido abordado por dois indivíduos que estavam em uma moto.

Ao serem abordado, segundo o Boletim de Ocorrência, o que estava garupa teria falado algo sobre ameaças praticada pelo jaminawa, mas, que o local seria de grupo criminoso e sacou de um revólver e efetuou dois disparos, acertando apenas um no rosto.

A vítima teria se fingido de morto enquanto a dupla fugiu do local tomando rumo ignorado. Mesmo ferido, o homem conseguiu chegar na unidade de saúde da cidade, onde recebeu atendimento médico e foi preparado para ser transferido para a capital, onde passaria por cirurgia para a retirada do projétil que ficou alojado próximo ao olho esquerdo.

O caso foi comunicado às autoridades da 3ª Companhia da Polícia Militar, que registrou o fato como tentativa de homicídio por arma de fogo. Agentes da Polícia Civil do município também já estão em diligencia para tentar identificar os suspeitos.

Mais informações a qualquer momento.