Inscrições para a Corrida do Jornalista seguem abertas

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), organiza a primeira Corrida do Jornalista: Circuito Rio Branco 2022, em alusão ao mês da categoria, para prestigiar e agradecer à imprensa pelos trabalhos prestados à sociedade.

O evento é aberto para os profissionais da comunicação e o público em geral. As inscrições seguem abertas e as vagas são limitadas. A corrida será realizada no dia 24 de abril, quando os corredores irão largar às 7h, do Palácio Rio Branco, para um circuito de três ou cinco quilômetros.

No percurso de três quilômetros os corredores vão do Palácio até a concessionária Ford pela ponte metálica, e voltam ao palácio pela segunda ponte. Já no trajeto de cinco quilômetros os atletas fazem o mesmo percurso, mas alongam um pouco mais, indo até o acesso da Avenida Amadeu Barbosa, e retornam ao Palácio pela segunda ponte.

A inscrição custa R$60 e oferece um kit de camiseta regata, medalha de metal e numeração do atleta, além do pós-corrida. Ao longo do percurso vão ter pontos de hidratação, e ao final da corrida será servida uma mesa de frutas aos atletas.

Inscreva-se na Corrida do Jornalista clicando aqui.