INSS: o que sabe até agora sobre o 14º Salário?

Segurados do INSS seguem aguardando promessa de concessão do 14º salário do INSS. Nos últimos meses, o governo federal vem debatendo a possibilidade de pagar um abono extra pela previdência. A medida, no entanto, tem sido barrada sob a justificativa de falta de verba. Entenda.

A liberação de um 14º salário pelo INSS é um assunto em pauta desde o ano de 2020. Com a primeira antecipação do abono natalino, parlamentares passaram a questionar a necessidade de manter uma mensalidade extra no mês de dezembro, no entanto, sua consolidação vem sendo barrada.