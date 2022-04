Instagram está fora do ar? App apresenta problemas e não posta Stories

O Instagram está com uma instabilidade que não permite postar nos Stories nesta quinta-feira (7). Segundo relatos no Twitter, a plataforma exibe uma mensagem de erro quando os usuários tentam publicar e carregar novos Stories. O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, registrou uma alta de notificações às 14h34 (horário de Brasília) sobre o funcionamento do app, e diversos comentários no site relatam problemas.

Ao que tudo indica, a instabilidade no Instagram acontece em diferentes países, uma vez que no Twitter é possível encontrar queixas de pessoas de diversas partes do mundo. O TechTudo entrou em contato com a equipe da rede social para obter mais informações. “Hoje mais cedo, um problema técnico fez com que algumas pessoas tivessem dificuldades para carregar vídeos no Instagram. Resolvemos o problema o mais rápido possível para todos os que foram impactados e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, relatou um porta-voz da Meta.

