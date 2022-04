Investimentos do governo do Estado marcam os 30 anos de emancipação de Santa Rosa do Purus

No dia em que Santa Rosa do Purus completa 30 anos de emancipação política e administrativa, o governador Gladson Cameli prestigiou as comemorações e aproveitou a festa para entregar obras e anunciar vários investimentos para o município localizado na fronteira do Brasil com o Peru.

Ao lado do prefeito Tamir de Sá, secretários de Estado e outras autoridades, Cameli participou, nesta quinta-feira, 28, da solenidade de hasteamento das bandeiras do Brasil, Acre e Santa Rosa do Purus, ao som do Hino Nacional. O evento foi marcado ainda pelo desfile de militares do 4º Pelotão Especial de Fronteira às autoridades e ao público presente.

Por meio da Lei Estadual nº 103, Santa Rosa, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Jordão e Porto Acre foram elevados à categoria de município em 28 de abril de 1992. Com acesso somente aéreo e fluvial, a cidade que surgiu às margens do Rio Purus possui, atualmente, 6,8 mil habitantes, a maioria formada por indígenas.

Em uma demonstração de compromisso com o município, o governador confirmou mais de R$ 1,7 milhão em investimentos por parte do Estado. Na área da Educação, Cameli assinou ordens de serviço para a reforma de 10 escolas urbanas e indígenas.

As unidades de ensino contempladas foram: Novo Marinho; Sampaio Sai; Txana Mana; Ivan Tui Hunikui; Ika Muru Hunikui; Nova Moema; São João Batista; Sobral; São Sebastião; e Quatro Irmãs.

“Nesses últimos três anos, temos trabalhado muito para cumprir tudo aquilo que prometemos à nossa população. Por toda sua história, Santa Rosa merece um olhar diferenciado do governo. Mesmo com todas as dificuldades, aqui tem uma população que ama sua terra. O Estado tem o dever de garantir os investimentos necessários para que esse município continue se desenvolvendo”, ressaltou Gladson.

O ensino público tem sido tratado com prioridade na atual administração. Somados aos esforços para garantir um ambiente escolar digno aos estudantes, o governo assegurou a construção de novas escolas, contratação de mais professores e servidores de apoio, aquisição de ônibus escolares, implementação do prato extra da merenda e distribuição gratuita de fardamento, entre outros investimentos.

“A gestão do governador Gladson Cameli tem se destacado por diversas ações, que têm refletido na melhoria da qualidade do aprendizado. Essas ordens que estamos assinando hoje só reforçam esse trabalho que vem sendo feito nos últimos anos”, comentou Aberson Carvalho, secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes.

O Ginásio Ronald Moura também foi beneficiado com uma ampla revitalização. A principal praça poliesportiva de Santa Rosa sofrerá intervenções nas arquibancadas, piso, cobertura e instalações elétricas e hidráulicas. Com recursos próprios, o governo investirá R$ 150 mil na obra.

Com a proximidade do verão amazônico, Gladson Cameli reiterou a continuidade da parceria entre governo e prefeituras para a manutenção de ramais e recuperação de ruas. O anúncio do chefe do Executivo foi celebrado pelo prefeito Tamir de Sá.

“Sozinha, a prefeitura não consegue atender a demanda da cidade e da zona rural. Esse apoio do governo é muito importante e garantirá que os trabalhos beneficiem os moradores de Santa Rosa”, declarou.

Para o indígena Francisco Kaxinawá, a vinda do governador reforça a presença do Estado no município. “Todo investimento é muito importante para nós. Precisamos muito dessas obras para a melhoria de Santa Rosa”, opinou.

Inauguração da Estação Tratamento de Água

Como parte da agenda governamental, Gladson Cameli e a presidente do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), Waleska Bezerra, inauguraram a nova Estação de Tratamento de Água (ETA) do município. A estrutura contou com investimentos de R$ 647,3 mil, provenientes de recursos do Banco Mundial, por meio do Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser).

A estação tem capacidade para tratar 15 litros de água por segundo, volume suficiente para abastecer todos os domicílios da zona urbana de Santa Rosa. Anteriormente, apenas 40% da cidade era atendida pelo serviço público.

“Essa era uma obra aguardada há quatro anos, já que a antiga ETA estava com suas instalações bem precárias e já não conseguia suprir a demanda da cidade. Além de entregarmos essa nova unidade, também ampliamos a rede de distribuição em mil e quinhentos metros”, explicou Waleska Bezerra.

O governo do Estado segue com outras frentes de serviço na cidade, na área de infraestrutura. Como é o caso da construção de novas redes de esgotamento sanitário. A obra trará impactos positivos aos indicadores de saúde, proporcionando mais qualidade de vida à população.