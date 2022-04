Irmãos que ficaram 27 dias perdidos em floresta são homenageados pelo Exército Brasileiro

A solenidade foi realizada no Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), Zona Oeste de Manaus . As crianças receberam alta médica na quarta-feira (4), após 21 dias de hospitalização .

Durante a cerimônia, os garotos receberam o o distintivo do Estágio de Adaptação à Selva, uma faixa semicircular com as inscrições “SELVA”.

Ainda durante a homenagem, os meninos receberam também o chapéu bandeirante com o distintivo do CIGS. Logo após a cerimônia, os irmãos e familiares foram convidados a realizar um passeio no Zoológico do CIGS.