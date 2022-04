Irmãos Weintraub revelam saborosos segredos sobre Bolsonaro

A primeira vez foi quando Abraham correu o risco de ser preso por ter chamado os ministros do Supremo Tribunal Federal de vagabundos e aconselhado Bolsonaro a mandar prendê-los.

“Se você for preso, meu governo acaba”, disse Bolsonaro a Abraham para justificar sua demissão. Premiou-o, em seguida, com o cargo de diretor do Banco Mundial em Washington.

