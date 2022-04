Jiboia de mais de 2 metros é capturada em quintal de residência no interior do AC

Uma cobra jiboia de, aproximadamente, dois metros e meio, foi capturada por bombeiros militares na última quinta-feira (01) no município de Xapuri, no interior do Acre.

Na ocasião, o animal estava no quintal de uma residência e tentava se alimentar de animais criados no local, situado na Estrada da Borracha, no município.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a cobra foi capturada pelos bombeiros do 8º batalhão com segurança. Como ela estava saudável e sem ferimentos, o animal foi solto em seu habitat natural, longe da zona urbana.