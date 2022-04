Jovem é morto com quatro tiros ao sair de igreja no Segundo Distrito de Rio Branco

O jovem Naldiclei da Silva Soares, de 24 anos, foi morto com quatro tiros no final da tarde desta quarta-feira (27), na Rua Primavera, no bairro Belo Jardim 1, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Naldiclei estava auxiliando nos serviços de uma igreja evangélica e, ao sair do lugar e caminhar alguns metros, foi abordado por um criminoso ainda não identificado que estava em uma motocicleta modelo Factor de cor branca. O bandido estava armado e realizou vários disparos contra a vítima, que não teve chance de reação e morreu antes de receber atendimento do médico. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, que só atestou morte de Naldiclei.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo de Naldiclei foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

A motivação é desconhecida pela polícia. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).