Juju Salimeni faz reflexão e posa em clique com look minimalista: “Me reinventei”

De surpresa! Juju Salimeni, conhecida por ser uma das ex-panicats, deu o que falar nas redes sociais ao publicar um registro de tirar o fôlego nesta terça-feira (26), juntamente com uma reflexão que costuma usar em suas fotos.

A musa fitness caprichou na foto e impressionou a galera com seu shape sarado e escultural enquanto posava com um look minimalista aos 35 anos. Na ocasião, a modelo deixou um pequeno texto na legenda e não decepcionou a galera dando um show de boa forma.

“Eu me reinventei pra que pudesse me reconhecer. Foram anos juntando peças que deixei cair, e quando me refiz, o que me fez sentir, fez todo sentido. Eu sempre fui essa fonte de força. Eu sempre fui quem eu queria ser. Descobri que só precisava descansar, pra poder acordar diferente (Texto de Thamires Hauch)”, escreveu.

Juju Salimeni relata queda de cabelo severa por conta da depressão

Eita! Recentemente, a ex-panicat usou o Instagram para falar sobre seu pior cenário de depressão, que chegou a causar até mesmo uma queda de cabelo severa na musa. A modelo costuma falar abertamente sobre sua saúde mental nas redes sociais e já até chegou a relatar episódios de pânico, ansiedade e até mesmo situações que a impediam de sair de casa.

Atualmente, Juju vive uma ótima fase de sua vida e não deixou de celebrar seus cabelos volumosos agora que conseguiu enfrentar a doença. No Instagram, a modelo estava escovando os cabelos e vibrou com o volume dos fios saudáveis após o perrengue que enfrentou.

“Fico tão feliz de ter cabelo para escovar. Eu adoro deixar ele bem volumoso. A fase mais difícil da minha vida foi quando eu perdi toda essa parte de cima. Tive uma queda de cabelo por causa de problema emocional e depressão. Não tinha como escovar e fazer nada porque simplesmente eu não tinha cabelo. Então, ver hoje meu cabelo recuperado é um das coisas que hoje mais me deixa feliz”, disse a musa.