Lene Petecão e Rosana Nascimento são pré-candidatas à Câmara Federal pelo PSD

O Partido Social Democrático (PSD) no Acre ganha dois novos nomes para a disputa por cadeiras na Câmara Federal nas eleições de 2022.

A vereadora Lene Petecão e a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, são as duas pré-candidatas pelo partido liderado no Estado pelo senador Sérgio Petecão – um dos postulantes ao cargo de chefe do executivo.

A informação foi confirmada pela direção do PSD à reportagem do ContilNet.

Petecão tem lutado para fortalecer a chapa de pré-candidatos à Câmara pelo partido.