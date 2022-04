Léo Dias afirma que Marquezine traiu Neymar com Arthur Aguiar

runa Marquezine, após polêmica com Maíra Cardi por ter curtido uma publicação em que dizia que pagaria muito dinheiro para não ter mais notícias de Arthur Aguiar e sua esposa, pelo visto, está longe de ver isso acabar. Ela é a bola da vez, desenterrando infidelidades do passado que tanto cercam o ator.

Maíra Cardi fará recepção calorosa para Arthur pós-BBB

Após Maira fazer ameaças de contar segredos de Marquezine no passado, e que recorreria a Léo Dias para expor a atriz, a coach logo afirmou que estava apenas sendo irônica e que tudo não passava de uma brincadeira, porém internautas ficaram pensando o que poderia ser falado ao jornalista.

Foi ai que foi resgatado um tweet antigo onde Léo Diaz garantia que Bruna traiu Neymar Jr. com Arthur na época em que ele namorava Giovana Lancellotti.

“Engraçado, né, Marquezine? Todos os términos seus com o Neymar quem noticiou fui eu e você só lembra do que você quer ou te favorece, né, amor… Eu não vou falar o que eu sei para não expor a Lancellotti. Mas digo e repito: você ficou com o Arthur em 2014 nos bastidores de Em Família”, dizia o tweet.

Em Família foi uma novela de Manoel Carlos que teve Marquezine como protagonista ao lado de Júlia Lemmertz, mas que foi fracasso de audiência.

Foi então que internautas, passaram a especular que era esse o motivo das ameaças de Maíra contra Marquezine.

“Eu tô acompanhando essa fofoca tem uns dias, e isso só prova a hipocrisia dessa galera kkkkkk julgam o cara com força, mas já fizeram o mesmo, e não admitem”, afirmou uma internauta.

“Em resumo, os artistas tudo hipócrita. Julgam Arthur mas devem fazer igual ou pior. A diferença que ele foi exposto e os demais não. A maioria, não todos, tudo hipócrita kkkkkkkkkkl”, disse outra.