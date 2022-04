Leonardo revela que Zé Felipe largou os estudos para correr atrás de “quenga”

O cantor Leonardo divertiu os fãs da sua nora, a digital influencer Virgínia Fonseca, ao revelar o passado secreto de Zé Felipe. Segundo o sertanejo, o jovem abandonou a escola com 14 anos para ficar “arranhando violão e correndo atrás de quenga”.

A participação do sertanejo aconteceu no canal oficial de Virginia no YouTube onde ele faz questão de responder todas as perguntas envolvendo a adolescência do filho: “Com 14 anos tinha que saber seu nome, né? Ele ia para o colégio e ficava trancado no banheiro. Todo santo dia a Poliana ia no colégio. Teve um dia que ele falou: ‘pai, não vou mais no colégio”.

Atualmente Zé Felipe está com a bola toda nas plataformas de streaming, já que todos os seus últimos lançamentos foram completos sucessos. Isso impactou diretamente seu cachê, que disparou e agora figura entre os maiores do Brasil, e com tanto lucro, o cantor e sua esposa Virgínia Fonseca decidiram se mudar de mansão e alugaram uma nova casa que tem o valor de R$ 19,5 milhões.

Grávida pela segunda vez, a influenciadora Virgínia Fonseca foi a responsável por dar a notícia aos fãs. Em um vídeo no seu canal do YouTube, a esposa de Zé Felipe contou que ela e o sertanejo estão alugando uma nova mansão enquanto sua casa própria ainda não fica pronta, o que irá demorar cerca de 2 anos.