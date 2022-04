Lideranças do PTB se filiam ao PL, e sigla de Bolsonaro no AC se torna uma das mais competitivas

Com o intuito de fortalecer as chapas proporcionais para as Eleições de 2022, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), comandado pela pré-candidata à Camara Federal, Charlene Lima, decidiu migrar para o Partido Liberal (PL) com todos os seus integrantes.

O partido do presidente Jair Bolsonaro, que tem como uma das principais lideranças ligadas ao seu grupo no Acre o senador Marcio Bittar (União Brasil), ganha novos nomes, se tornando um dos movimentos mais competitivos nesse pleito.

Charlene disse à reportagem do ContilNet que se sente feliz com o convite feito pelo senador e pela pré-candidata ao Senado pelo partido, Márcia Bittar. “A sacada do Marcio Bittar foi brilhante e nos deu o bônus de fortalecer nossas candidaturas. Nos sentimos honrados e felizes com esse convite, entendendo que um novo caminho nos espera”, destacou.

“Sou muito grata ao PTB. É o partido do meu coração, mas temos responsabilidade com nossos candidatos e não poderia deixá-los em uma situação de insegurança diante das questões nacionais”, continuou.

De acordo com Lima, a nova configuração oferece garantias a todos os interessados na disputa, uma vez que Carlene leva com ela à nova sigla uma chapa de estadual pronta e uma de federal faltando três nomes para ser fechada.

“A segurança dos nossos candidatos sempre foi a maior prioridade. O PL é um partido forte e agora vamos usar toda a nossa estrutura de organização no interior e na capital para fortalecer esse novo momento do partido no Estado”, finalizou.